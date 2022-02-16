Başkan Yalçın'dan Karakılıç için taziye mesajı

Kayseri'nin yetiştirdiği önemli ilim adamlarından ve İmam Hatip Lisesi eski müdürlerinden Celalettin Karakılıç 92 yaşında vefat etti. Talas Altıntepe Camiinin banisi de olan ve hayatını İslam'a hizmete ve öğrenci yetiştirmeye adayan Celalettin Karakılıç'ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Kur'an aşığı, ilim erbabı Talaslı hemşehrimiz Celaleddin Karakılıç hocamız vefat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığında Daire Başkanlığı ve Kayseri İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş değerli hocama Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

Merhum Karakılıç'ın cenazesi, yarın olduğu Altıntepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cemil Baba Mezarlığı'na defnedilecek.