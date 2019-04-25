Başkan Yalçın'dan kokteyl

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelmesiyle birlikte ‘hayırlı olsun' dileklerini toplu kabul etmek için kokteyl düzenledi. Başkan Yalçın, “Sizlerle bir araya gelerek, hızlı şekilde çalışmalara başlamak istedik.” dedi.

Belediye Meydanındaki kokteyle 26. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bekir Yıldız, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Mehmet Savruk, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum kuruluşu ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği Başkan Yalçın, alana tek tek herkesle tokalaşarak geldi.

Başkan Yalçın, konuşmasına “Beni şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek başladı. Kayseri ve Talas'ta çok seviyeli bir seçim döneminin geride kaldığını ifade eden Başkan Yalçın, “Vatandaşlarımızın demokratik hakkını kullanmalarının ardından görevi Sayın Palancıoğlu'dan devraldık. Belediye başkanı seçmek ve seçilmek aynı değerde bir mesuliyete sahip. Bize oy veren ya da vermeyen bütün Talas'ın belediye başkanı olarak göreve başlamış bulunuyorum. Hem üç aylık seçim kampanyası döneminde, hem de seçimden sonra beni yalnız bırakmayan siz değerli dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.” şeklinde konuştu.

Biran önce çalışmalara başlama gayretinde olduklarını anlatan Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Memleketimizde bir söz var. Seçim bitti geçim başladı deriz. Seçimler bitti, ama geçime başlamanın yani çalışmalara başlamanın da en pratik yolu dostlarımızla ‘hayırlı olsun' faslını biran önce tamamlamaktan geçiyor. Hizmete çabucak geçmenin bir adımı olarak böyle bir toplu ‘hayırlı olsun' temennilerine cevap vermek üzere kokteyle bir araya gelmeyi arzu ettim.”

Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Mehmet Savruk ise, Başkan Yalçın ile üç dönem birlikte çalıştıklarını belirterek, “Mustafa Yalçın Başkanımızla, Mehmet Özhaseki önderliğinde sizlere çok daha güzel hizmetler gelecektir.” diye konuştu.

Kokteylin sonunda Talas Anayurtspor Kulübü Başkanı Murat Akgöz, Başkan Yalçın'a isminin yazılı olduğu 38 numaralı kulübün formasını takdim etti.