İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yalçın'dan Kütüphane Haftası mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak Kütüphane Haftasını kutladı.


Mesajında yapımı süren 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi hakkında bilgiler de veren Başkan Yalçın, Talas'a ve Kayseri'ye çok kapsamlı modern bir kütüphane kazandırdıklarını belirterek, “Öncelikle Kütüphane Haftası'nı kutluyor, haftanın, evde daha fazla kaldığımız şu günlerde kitap okuma alışkanlığını artırmasına vesile olmasını diliyorum. Talas Belediyesi olarak haftanın 7 günü gece gündüz açık bir kütüphaneyi tamamlamak üzereyiz. Kütüphanenin yanı sıra cep sineması, çok amaçlı salon, derslikler, okuma salonları, kafeterya, toplantı salonu, açık söyleşi alanı ve mesleki beceri atölyeleri ile çok kapsamlı bir kültür merkezini önümüzdeki yaz hizmete sunacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.