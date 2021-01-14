Başkan Yalçın'dan meclis üyelerine sunum

Başkan Yalçın, 2021'in de proje ve yatırımlar yılı olacağını söyledi.

Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve meclis üyeleriyle birlikte belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Yalçın, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıldır meclis üyeleri ve belediye personeliyle güzel hizmetlere imza attıklarını kaydetti.

“PROFESYONELCE ÇALIŞTIK”

Önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yalçın, “Çok şükür bugüne kadar altından kalkamadığımız bir iş olmadı. İlçe düzeyinin de üzerinde, profesyonel şekilde çok şükür iyi şeyler yaptık.” dedi.

“HER ŞEY TALAS İÇİN”

Başkan Yalçın, 2020 yılındaki projeleri sunumlar eşliğinde anlatarak, “Bu toplantımızla geçen yıl yaptıklarımızı ve bu yıl yapacaklarımızın ana hedeflerini sizlerle paylaşmak istedik. Bilgilenmek tabi ki önemli. İşçi arkadaşımızla en üstteki yöneticimiz belediyenin bir parçası. Burası bizim ilçemiz ve her şey ilçemiz için. Sonuçta da yaptıklarımızdan hem maddi hem de manevi, hem dünyevi hem uhrevi sınavda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Onun için günlük ne katkı koyarsak çalışmamızı yapıp sınavımızı kazanmanın mutluluğu içinde oluruz.” diye konuştu.

UYUMLU MECLİS

“Uyumlu çalışma deyince meclisimiz ve belediyemiz hakikaten en önde.” diyen Başkan Yalçın, “Uyumlu bir meclis olduğumuzu herkes belirtiyor. Sokaktaki vatandaş da bu uyumu görüyor. Bu nedenle bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

2020 yılında yapılanları 4 ana başlıkta özetleyen Başkan Yalçın, uzaktan eğitim için 1000 tablet armağanından 7/24 Kütüphaneye, okul, cami, sosyal tesis, park, bahçe ve yoldan kırsal hizmetler ve pandemi çalışmalarına kadar çok geniş yelpazedeki hizmet ve yatırımları anlattı.

2021 yılında yapılacak çalışmaları da özetleyen Başkan Yalçın irili ufaklı birçok projenin yanı sıra 4 önemli projeyi hayata geçireceklerini dile getirerek, “Bunlardan ilki Ali Dağı'na yapacağımız füniküler hattı projesi olacak. İkincisi yine Ali Dağı 360 Sosyal Tesis Projesi'dir. Üçüncü olarak Talas Millet Bahçesi ve son olarak Zincidere Göleti ve Mesire Alanı olacak.” şeklinde ifade etti.

Başkan Yalçın'ın sunumunun ardından söz alan mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri de yapılan ve yapılacak yatırımlar ile hizmetler için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.