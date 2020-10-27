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Başkan Yalçın'dan Mevlid Kandili mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin insanlık tarihinin en önemli olayı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “O'nun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir. İnsanlığın huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.


Mevlid Kandili'nin aynı zamanda dua saati de olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamladı:


“Hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.”

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