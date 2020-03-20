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Başkan Yalçın'dan ‘Miraç Kandili' mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Yalçın, mesajında bu gecenin önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin (sav) bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabulünün insanlık adına çok büyük bir olay olduğuna dikkat çekti.


Başkan Yalçın mesajında şunları kaydetti:


"Miraç Kandili, inancımızda peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Bu 'büyük buluşma' bizlere insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterir. Bu gecede farz kılınan ve bizzat peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve mana taşır. Bunun kadri kıymetini bilerek geceyi değerlendirmeliyiz.”


Başkan Yalçın, mesajında bu gecede ümmeti Muhammed'in selameti için bol bol dua edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu vesile ile başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm inananların kandilini tebrik ediyorum. Ayrıca yüce Rabbimizden Miraç hürmetine, tüm insanlığı yer, gök afetlerinden ve salgın hastalıklardan korumasını niyaz ediyorum" dedi.

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