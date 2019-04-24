Başkan Yalçın'dan Muhtarlarla Toplantı

Başkan Yalçın, muhtarlara “Sizler vatandaşlarımızın devletle ilk temas kurduğu kişisiniz. Birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz.” dedi. Mevlana Sosyal Tesisindeki kahvaltılı programa başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Muhtarlarla buluşan Başkan Yalçın, kendileriyle tek tek tokalaştı. Muhtarların kendilerini tanıtmalarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, yarısının değiştiği Talas'taki muhtarların, seçimde kendisinden daha fazla rakiple yarıştığını esprili bir dille anlattı.

Başkan Yalçın, “Sizler bizlerden daha çok rakiple mücadele ettiniz. Vatandaşlarımız demokratik hakkını kullandı. Sonuçta sizlere de bizlere de hayırlı olsun. Bundan sonra huzurlu şekilde, vatandaşlarımıza hizmet etmenin keyfini yaşayacaksınız. Sizler vatandaşlarımızın devletle ilk temas kurduğu kişisiniz. Bu nedenle kurumsallaşmaya dikkat edelim.” ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, muhtarlardan mahalleleriyle ilgili acil işleri sorarak, “Sizlerle daha önce mahallelerimizle ilgili eksikleri tespit etmiştik. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile sizler vatandaşlarımıza hizmet etmek için bir aradasınız. Aldığımız taleplerinizin yanında yeni bir form doldurarak acil yapılması gerekli işleri sıralayın. Biz de bunları bu yıl içerisinde hayata geçirelim. Daha sonra kısa, orta ve uzun vadeli işleri kafanızda olgunlaştırın, bir sonraki toplantıda ele alalım.” şeklinde konuştu.