Başkan Yalçın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Mesajında bütün güzelliklerin hayatımızda yeniden yer bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, “Pandemiden dolayı bir süre içimiz buruk bayramlar geçirdik. Bu zor zamanların ardından yeniden kavuştuğumuz güzel günlerle yine yan yana, diz dize kutlayacağımız bayrama ulaştık. Yeniden samimi buluşmaları yaşayacağımız güzelliklerin hatıralarımızda yer alacağı Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.