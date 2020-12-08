Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı

İlçe genelinde bulunan tüm billboard, totem, taksi durakları, led pano vs. gibi reklam mecralarında teşekkür mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, “Değerli sağlık çalışanlarımıza minnettarız, iyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünün de yer aldığı görsellerde ayrıca pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte fedakarca görev yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Yücel'in fotoğrafları da yer buldu.

Talas Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına yönelik faaliyetlerinden özetlerin de yer aldığı reklam görsellerinde yeni yapılan bir parka ‘Sağlık Çalışanları Parkı' adının verilmesinin yanı sıra sağlık çalışanlarına siperlik hediyesi, aromatik bitki sepeti ve kitap dağıtımı ile 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerini içeren fotoğraflar ve bilgi notları da paylaşıldı.