Başkan Yalçın'dan Şehitler Derneği'ne Gara ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalçın, ziyarette dernek şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Sözlerine bütün şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Milleti'ne başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Yalçın, “Yıllarca esir hayatından sonra böyle bir olayın yaşanması içimizi çok acıttı. İnşallah bu, devletimizin, milletimizin bir araya gelmesi için bir halka daha olur. İçişleri Bakanımız artık diyeceğini dedi. Şehitlerimizden bazılarının annesi de Diyarbakır annelerindenmiş, onların da içi parçalandı. Tekrar başınız sağ olsun. Acınızı paylaşıyoruz. Cenab-ı Allah bu memleketimize devleti eksik etmesin, devlete zeval vermesin. Devletimiz bunun üstesinden gelecek ve gereken karşılığı en net şekilde verecektir” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Devletimiz o kadar güçlü bir devletki diğer devletler üzerimizde oyunlar oynamaya çalışıyor ama emellerine ulaşamıyor. 40 yıla yakındır bölücü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Ondan öncesi de var. Şimdi ise komşu ülkelerde iç ayaklanma çıkararak ülkemizi zafiyete uğratmaya çalışıyorlar ama amaçlarına ulaşamıyorlar. İnşallah da ulaşamayacaklar. Ordumuz güçlü. Devletimiz güçlü. Hükümetimiz güçlü. Devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz onlara hak ettiği cevabı veriyor, vermeye de devam edecektir. Biz, her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız.” şeklinde konuştu.