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Başkan Yalçın'dan Şiir Günü Paylaşımı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 21 Mart Şiir Günü için okuduğu şiir, sosyal medya hesabında büyük ilgi gördü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 21 Mart Şiir Günü için okuduğu şiir, sosyal medya hesabında büyük ilgi gördü.


Kitaba, sanata ve edebiyata düşkünlüğü ile bilinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 21 Mart Dünya Şiir Günü için okuduğu bir şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.


Cahit Sıtkı Tarancı'nın ‘Yaş 35' şiirini seslendirerek takipçileriyle paylaşan Başkan Yalçın, kısa sürede büyük beğeni aldı.


Başkan Yalçın'ın paylaşımına ayrıca çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

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