Başkan Yalçın'dan Talasgücü'ne moral ziyareti

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'de bir ilke imza atarak U19 Türkiye şampiyonasında finale kalan Talasgücü Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

U19 Türkiye şampiyonasında Kahramanmaraş'taki ilk kademe ve Eskişehir'deki ikinci kademe gruplarından şampiyon olarak çıkan Talasgücü Belediyespor, 75 ilden 138 takımın katıldığı organizasyonda finale kalan 4 takımdan biri olmayı başarmıştı. Başkan Yalçın, 27-28 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek final maçları öncesi takımı, kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Akşam idmanında yönetici, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Başkan Yalçın, takımın her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Başkan Yalçın, “Gecenin bir yarısı oyuncularımız antrenmandalar. Bu da formanın hakkını vermek anlamına geliyor. Takımın şuan ki başarısı bile gurur verici. Gençlerimizin gözlerinden şampiyonluk görülüyor. Gençlerimizden ümitliyiz. Kendilerinin hem eğitimleri hem de spor yaşamlarında yanlarındayız. Gelecek yıllarda bu oyuncularımızı iyi yerlerde görünce mutluluğumuz daha da artacak. Bu mutluluğu yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Samsun'dan şampiyon olarak dönmelerini temenni ediyorum.” dedi.

A takım teknik direktörü Halil Aslan'ın da yer aldığı ziyarette bilgiler veren U19 teknik direktörü Necati Karadağ, oyuncularına sonuna kadar güvendiğini belirterek, şampiyon olarak dönecekleri sözünü verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Yalçın, takıma tatlı ikram ederek hatıra fotoğrafı çekindi.