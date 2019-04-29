Başkan Yalçın'dan teknik inceleme

Başkan Yalçın, bir yandan ‘hayırlı olsun' ziyaretlerini kabul ederken, diğer yandan da saha çalışmalarına hız verdi. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Talas'ta yapılacak yol, kaldırım, park ve yeşil alanlarla ilgili incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, ayrıca bina aralarında kalan metruk alanlar ile çevrede görüntü kirliliği oluşturan yerlerin temizlenmesi konusundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yalçın, yapılacak çalışmaların ön hazırlığıyla ilgili incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Güzel ilçemiz Talas'ımızda aldığımız bayrağı daha ileri götürmek için çalışmalarımıza başladık. İnanıyorum ki ilçemiz, bu dönemde yapacağımız projelerle daha yaşanabilir ve daha konforlu hizmetlere kavuşacak. Böylelikle vatandaşlarımızın hayır dualarını alacağız.” diye konuştu.