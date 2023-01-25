Başkan Yalçın'dan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Mesajında üç ayları, geçen pazar günü düzenlenen “Kur'an Ziyafeti” ile karşıladıklarını dile getiren Başkan Yalçın, “Üç ayların ilki olan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini de 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edeceğiz. Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam âleminin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hakk bu gece hürmetine başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk bereket, huzur afiyet ve sağlıklı günler nasip etsin” ifadelerine yer verdi.