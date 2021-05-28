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Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması

2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin birinci taksit ödemeleri devam ediyor.

31 Mayıs Pazartesi Günü'nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.


Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi. Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin, www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ‘ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini dile getirdi.


Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyen Talaslı mükelleflere teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. Ödemede yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin hafta sonu da açık olacağını ifade etti.


Buna göre, 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arası açık olacak vezneler, son gün olan 31 Mayıs Pazartesi günü de 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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