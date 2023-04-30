Başkan Yalçın'dan Yapılandırma Çağrısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son yılların en büyük borç yapılandırma kanununun Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, “Belediyemize vergi borcu olan vatandaşlarımız vadesi geçmiş borçlarına gecikme faizi ödemeyecek ve üstelik 48 aya kadar taksit imkânına sahip olacaklar” dedi.

Başkan Yalçın, yeni yapılandırma kanununun büyük bir fırsat olduğunu belirterek, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi gibi belediyeye olan borçların ödenmesine çok büyük bir kolaylık sağlandığını söyledi. Bu kanunun kaçırılmaması gereken kolaylıklar içerdiğini ifade eden Başkan Yalçın, “Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen borçların yeniden yapılandırılmasına imkân veren düzenlemelerdir. Buna göre, başvurulması halinde 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi dönemlere ait borçlar yeniden yapılandırılacaktır. İstenirse yapılandırılmış borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde belediyemize olan vadesi geçmiş borçların gecikme faizine ilişkin büyük bir kısmı söz konusu kanun gereğince kalkmış olacaktır. Böylece vatandaşlarımız iş ve işlemlerini vadesi geçmiş borç problemi olmadan yürütebilecek.” diye konuştu.

Başkan Yalçın bunlarla birlikte diğer kolaylıklarla ilgili, “Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borçlar peşin ödenebileceği gibi ilk taksiti 30 Haziran 2023 tarihinde başlamak üzere aylık dönemler itibariyle 12, 18, 36 ve 48 eşit taksitte de ödenebilir.” ifadelerini kullandı. Birikmiş borçların tasfiyesine yönelik büyük bir imkan sunan ve mükellef lehine pek çok uygulama getiren düzenlemeden www.talas.bel.tr adresindeki “Borç Yapılandırma Başvurusu” bölümünden ve e-devlet üzerinden online olarak ya da Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen müracaat edilerek yararlanılacağını anlatan Başkan Yalçın, son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023 olduğunu sözlerine ekledi.