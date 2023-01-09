Başkan Yalçın'dan Yeni Bir Kütüphane Daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Mevlana Camii müştemilatına yapılan ve açılış için gün sayan Mevlana Semt Kütüphanesi'ndeki son çalışmaları yerinde inceledi.

Burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, teknik donanımları ve kütüphanedeki kitapları inceledi. Işıklardan oturma düzenine kadar her ayrıntıyı gözden geçiren Başkan Yalçın, kütüphanede çalışan personelle de sohbet etti. Toplamda 400 metrekare alana sahip olan kütüphanede 125 öğrenci aynı anda çalışma yapabilecek.

Her yaştan araştırmacılar için uygun ortama sahip olan Mevlana Semt Kütüphanesi'nde internet hizmetinin yanı sıra hem bireysel hem de grup çalışmalarına uygun ortamlar bulunuyor.