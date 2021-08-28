Başkan Yalçın'dan Yenidoğan'da gece mesaisi

İlçenin yoğun nüfusuna sahip mahallelerinden olan Yenidoğan Mahallesinde akşam mesaisi yapan Başkan Yalçın, kısa süre önce yenilenen Mustafa Cemiloğlu Parkı ve çevresinde bulunan spor sahalarıyla yürüyüş yollarında gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Burada spor yapan ve aileleriyle vakit geçiren vatandaşlara sohbet eden Başkan Yalçın, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Spor yapan gençlerle sohbet eden Başkan Yalçın, onlara tatlı ikramında da bulundu.

VATANDAŞTAN BAŞKAN YALÇIN'ATEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalar hakkında düşüncelerini ifade eden mahalle sakinleri, özellikle parkın yenilenmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Ailesiyle birlikte parkta sohbet eden bir vatandaş, parkın çok güzel planlandığını ve düzenli olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Bir diğer vatandaş da bisiklet yollarından söz ederek bisikletle gezmek ya da spor yapmak isteyenler için oldukça elverişli tasarlandığını söyledi.

Bir diğer vatandaş da “Mustafa Başkanımızdan zaten memnunuz, çok güzel olmuş, eline sağlık” derken diğer bir vatandaş ise spor sahalarının etrafının çok iyi değerlendirildiğine dikkat çekti.

GENÇLERDEN BAŞKAN'A ÖVGÜ

Düzenlenen yeni park ve diğer alanlar arkadaşlarıyla vakit geçiren gençler, duydukları memnuniyeti “Başkan amcamızın ellerine sağlık çok güzel olmuş gerçekten” sözleriyle dile getirdi. Bisiklet yolunu da beğendiklerini ifade eden gençler, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Öte yandan basketbol, voleybol ve tenis gibi düzenleme çalışmaları tamamlanan spor alanlarını kullanan gençler, oldukça memnun olduklarını ifade ederek Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti.