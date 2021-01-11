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Başkan Yalçın'dan Zincidere Göleti Mesire Alanına inceleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapım çalışmalarına başlanan Zincidere Göleti Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapım çalışmalarına başlanan Zincidere Göleti Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.


Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de katılımıyla gerçekleşen incelemede Başkan Yalçın, çalışanlara kolaylıklar diledi ve tatlı ikramında bulundu. Başkan Yalçın, burasının gölet ve etrafındaki çevre düzenlemesiyle birlikte çok güzel bir mesire alanı olacağını söyledi.



ZİNCİDERE MESİRE ALANI GENİŞLEDİ


Zincidere Göleti'nin daha önce tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, “Şimdi de 19 bin metrekarelik göletin yanında 31 bin metrekarelik alanı da kapsayacak şekilde bir mesire alanının tahsisini aldık. Çalışmalarımız havanın elverişli olduğu günlerde hatta sokak kısıtlamasının olduğu zamanlarda dahi sürüyor. Elimizden geldiğince ara vermeden çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Burası toplamda 50 bin metrekarelik çok güzel bir alan olacak. Çalışanlarımıza kazasız belasız günler diliyorum. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

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