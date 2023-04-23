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Başkan Yalçın'ın 23 Nisan Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekân yoktur” dedi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın; “23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş en özel bayram günüdür. Millet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarını çocuklarımıza öğretmeli, onları her zorluk karşısında milli mücadeledeki ruh gibi bir bütün halinde hareket etmelerini sağlamalıyız. Onlar sayesinde ülkemizin yarınlarına umutla bakıyoruz. Bu vesile ile hem TBMM'nin kuruluşunun 103. yılını hem de bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekân yoktur. Hepsinin gönlünden ve gözlerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

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