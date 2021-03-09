Başkan Yalçın'ın kandil mesajı

Başkan Yalçın, mesajında bu gecenin önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin (sav) bütün insanlığı temsilen Cenabı Hakk'ın huzuruna kabulünün insanlık adına çok büyük bir olay olduğuna vurgu yaptı. “Miraç Kandili, inancımızda peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Bu büyük buluşma bizlere, insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterir. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve mana taşır” diyen Başkan Yalçın, mesajını şu şekilde tamamladı;

“Bu vesile ile başta hemşehrilerimiz olmak üzere inananların kandilini tebrik ediyorum. Ayrıca yüce Rabbimizden Miraç hürmetine, tüm insanlığı yer, gök afetlerinden ve salgın hastalıklardan korumasını niyaz ediyorum.”