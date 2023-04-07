Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İsrail'in Ramazan ayında Mescidi Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı yaptığı konuşmasında, “Cenabı Allah Kudüs'te Mescidi Aksa'da sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın. Bize de onlara yardımcı olma gayreti, feraseti, basireti versin” diye konuştu.

Başkan Yalçın, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile birlikte Mevlana Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftarda yetimler ve aileleriyle buluştu. Misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, yetimlerin başlarını okşayarak kısa ama sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Yalçın, çocukların önemine değinerek, “Sizler bizim için kıymetlisiniz” dedi.

Başkan Yalçın, konuşmasında Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, “Ramazan gibi özel günlerde, sizin gibi gönlü güzel misafirlerimizin huzurunda Cenabı Allah'tan Kudüs'te, Mescidi Aksa'da sıkıntı çeken kardeşlerimizin yardımcısı olmasını diliyorum. Cenabı Allah onları her türlü sıkıntıdan kurtarsın, bize de hem onlara hem de depremzede gibi sıkıntıda olan kardeşlerimize yardımcı olma gayreti, feraseti, basireti versin” şeklinde konuştu.

Konuşmasında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın çalışmalarından da övgüyle bahseden Başkan Yalçın, “İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tüm dünyada, Türkiye'de, Kayseri'de ve Talas'ta güzel çalışmalara imza atıyor. Yetimlere ve depremzedelere sahip çıkmada gayretle çalışıyor. Mavi Marmara gemisiyle yola çıkıp şehit düşenlerden birisi olan Furkan Doğan da Reşadiye Mahallemizden ve buraya defnedildi. Bu vesile ile tüm Mavi Marmara şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından çocuklara çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeler verdi.