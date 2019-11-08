İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yalçın:”Peygamber efendimizin dünyaya geldiği bu gün, insanlık tarihinin en önemli günüdür”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Yalçın, Rebiyülevvel ayının on ikinci gecesi âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin doğum gününün bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek şunları kaydetti:


“Bugün, on sekiz bin âleme rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettikleri gündür. Kutlu davasının temeline ümmetini oturtan, ümmetinin selameti için başını secdeden kaldırmayan Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişi, insanlık tarihinin en önemli olayıdır. Bizler de bu kutlu yolculuğun elçisi Efendimizin yolundan giderek, Allah rızasını kazanmak ve peygamberimizin şefaatine nail olmak için çalışıp dualarla kapısına varmalıyız. Bu vesileyle hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu kutlu günün başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.