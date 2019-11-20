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Başkandan Cumhurbaşkanına ikram

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geçen hafta düzenlediği Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile bir kez daha gündeme getirilen Kayseri’nin lezzetleri, Başkan Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta düzenlediği Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile bir kez daha gündeme getirilen Kayseri'nin lezzetleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından Ankara'ya da taşındı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde pastırma ikram etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfağını ve bu mutfağın en leziz ürünlerini her fırsatta tanıtmaya devam ediyor. Geçen hafta düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile dünyaya tanıtılması için önemli bir adımın atıldığı Kayseri mutfağının en önemli ürünlerinden olan pastırma Ankara'nın da gündemindeydi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı için gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri halkının selamlarını ileten Başkan Memduh Büyükkılıç, ilettiği selamların yanında Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden birisi olan pastırma da ikram etti. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı ve Kayseri mutfağını dünyaya tanıtmak için yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

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