Başkan'dan Esnaf Ziyareti

Memduh Büyükkılıç, Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Sivas Caddesi'ndeki Göçmenoğlu Unlu Mamulleri'nin açılışına katıldı ve balıkçıları ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı. Hunat Camii'nde eda edilen Cuma Namazı ve ardından kılınan cenaze namazından sonra esnaf ziyaretleri yapan Başkan Büyükkılıç, ilk olarak bir fırına girdi ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte kıymalı kesti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Yıldız, İl Başkanı Çopuroğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Sivas Caddesi'nde hizmete giren Göçmenoğlu Unlu Mamulleri'nin açılışına da katıldı. Açılışın ardından vatandaşlara tatlı dağıtıldı. Esnaf ziyaretleri Sivas Caddesi'ndeki balıkçılarla devam etti. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Başkan Büyükkılıç ve Başkan Palancıoğlu, bir ara tezgahın başına geçerek balık pişirdiler ve vatandaşlara balık-ekmek dağıttılar.