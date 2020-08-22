Başkandan sonra yönetim kurulu üyesi de pozitif çıktı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'un ardından, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karagöz de korona virüse yakalandı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.