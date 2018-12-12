Başkanlar Argıncık'ta omuz omuza

Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Argıncık'ta vatandaşlarla ve bölge esnafıyla bir araya geldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Büyükkılıç'a eşlik etti.

Kocasinan için gecesine gündüzüne katarak çalışan ve vatandaş nezdinde karşılığını gören Başkan Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'la birlikte Argıncık'taydı. Dükkan dükkan dolaşarak, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar ve Büyükkılıç, ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Hayata geçirdikleri başarılı projeler ve halk tarafından takdir edilen hizmetler neticesinde gittikleri her yerde vatandaşların güler yüzü ile karşılanmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Başkanı Çolakbayrakdar, “Yapılan tüm işlerde belediyelerin koordineli ve uyumlu çalışması başarıyı da beraberinde getiriyor. Sayın Büyükkılıç'ın hizmet anlayışı ve belediyecilik tecrübesi Kayserimize ve Kocasinanımıza büyük kazanımlar sağlayacaktır. Her zaman olduğu gibi bugün de Argıncık'ta omuz omuza vererek, vatandaşlarımızla birlikte olduk. Onları dinliyor ve fikirlerini alıyoruz. Biz, insanımıza değer veriyoruz. Sağ olsunlar onlar da bizleri el üstünde tutuyor.” şeklinde konuştu.