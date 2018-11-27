Başkanlardan birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette her iki Başkan da birlik beraberlik mesajları verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinin ardından Başkan Büyükkılıç'tan aynı gün iade-i ziyaret geldi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

“ALNIMIZIN AKIYLA NÖBETİ TESLİM EDECEĞİZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti. Önemli olan bu görevin tertemiz bir şekilde devredilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Nöbetimizi tertemiz bir şekilde tuttuk. Böylesi kutsal görevi tertemiz bir şekilde arkadaşına devretmek her yiğidin kârı değil; ama hamdolsun bizler AK Partili kadrolar olarak alnımızın akıyla nöbetimizi tutuyoruz ve bizden sonraki arkadaşımıza teslim ediyoruz. Tıpkı Haseki Başkanımdan aldığım gibi. Şimdi de alnımızın akı ve gönül huzuruyla sizlere teslim edeceğiz inşallah. Rabbim bu anlamda çıktığınız yolda size ve aday arkadaşlarımıza muvaffakiyetler versin” dedi.

“AİLE ANLAYIŞI İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da aile anlayışı içinde bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Konuşmasında Kayseri halkına da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu görevi seçim sürecinde el birliği ile hayırlı bir sonucu ulaştırmayı Cenabı Allah bize nasip etsin. Biz bir aile anlayışı içinde, dayanışma içinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Başkanımın da dediği gibi bu bir nöbet değişlimi. Bizlere güvenen Değerli Cumhurbaşkanımıza ve bugüne kadar olduğu gibi bize sahip çıkan Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÖRNEK TABLO”

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da konuşmasında iki Başkan'ın bir arada olması ve verdikleri mesajların Türkiye'ye örnek bir tablo olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptığını ifade eden Çopuroğlu, “Kısa sürede iz bıraktınız. Teşkilatımız ve vatandaşlarımız da hizmetlerinizin farkında” dedi.