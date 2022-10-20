Başkanlardan Rektör Altun'a hayırlı olsun ziyareti

Memduh Büyükkılıç beraberinde Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ERÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında Başkan Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.