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Basketbol Erkekler U18 Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de yapılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurt İçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 sezonu Türkiye Şampiyonaları’nın organize edileceği iller belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurt İçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 sezonu Türkiye Şampiyonaları'nın organize edileceği iller belli oldu. Buna göre U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası maçları Kayseri'de oynanacak.


Türkiye Basketbol Federasyonu 2018-2019 sezonu Altyapı Faaliyet Programı kapsamında U18 Erkekler Türkiye Şampiyonaları bölge grup maçları 6 farklı şehirde oynanan maçlar ile tamamlanmıştı. Bu gruplarda başarılı olan takımlar 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Trabzon ve Erzurum'da yarı final maçlarına çıkacak. Burada başarılı olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası final maçları için Kayseri'de buluşacak. Kayseri'de oynanacak olan final maçları 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve Türkiye şampiyonu olan takım belirlenmiş olacak.



Altyapı Türkiye Şampiyonaları'nın yerleri ve tarihleri şu şekilde:


Erkekler


U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 27 Mayıs - 2 Haziran 2019 (Kayseri)


U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 13 - 19 Mayıs 2019 (Bursa)


U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 22 - 28 Nisan 2019 (Antalya)



Kızlar


U18 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 13 - 19 Mayıs 2019 (Çanakkale)


U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 27 Mayıs - 2 Haziran 2019 (Samsun)


U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 22 - 28 Nisan 2019 (Kocaeli)

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