Basketbol EuroCup Women: Bellona Kayseri: 54 - CCC Polkowice: 69

EuroCup Women C Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında CCC Polkowice takımını ağırladı.
Mücadele konuk takımını 69-54 üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Jan Baloun, Dimitrios Zacharis, Hrvoje Cavar
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke 17, Shacobia Barbee 12, Ayşegül Günay 5, Klaudia Perisa 4, Luca Ivankovic 16, Kübra Siyahdemir, Gizem Sezer, Gülse Uğur
CCC Polkowice: Ana Filip 18, Danieelle Marie Robinson 11, Maria Conde Alcoldo 10, Weronika Gajda 9, Artemis Spanou 10, Miljana Bojovic 2, Denesha Stallworth 9, Monika Naczk
1.Periyot: 22-7 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 33-28 (Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 45-45
5 Faul Alan: Luca Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol)