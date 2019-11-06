İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basketbol EuroCup Women: Bellona Kayseri: 54 - CCC Polkowice: 69

EuroCup Women C Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında CCC Polkowice takımını ağırladı.

Mücadele konuk takımını 69-54 üstünlüğü ile sona erdi.



Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Jan Baloun, Dimitrios Zacharis, Hrvoje Cavar


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke 17, Shacobia Barbee 12, Ayşegül Günay 5, Klaudia Perisa 4, Luca Ivankovic 16, Kübra Siyahdemir, Gizem Sezer, Gülse Uğur


CCC Polkowice: Ana Filip 18, Danieelle Marie Robinson 11, Maria Conde Alcoldo 10, Weronika Gajda 9, Artemis Spanou 10, Miljana Bojovic 2, Denesha Stallworth 9, Monika Naczk


1.Periyot: 22-7 (Bellona Kayseri lehine)


Devre: 33-28 (Bellona Kayseri lehine)


3.Periyot: 45-45


5 Faul Alan: Luca Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.