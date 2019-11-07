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Basketbol EuroCup Women

EuroCup Women C Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol ile CCC Polkowice karşılaştı.

İlk yarısını Bellona Kayseri Basketbol önde tamamlarken müsabakayı CCC Polkowice 54-69 kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Jan Baloun Dimitrios Zacharis Hrvoje Cavar


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (17), Shacobia Barbee (12), Ayşegül Günay (5), Klaudia Perisa (4), Luca Ivankovic (16), Kübra Siyahdemir, Gizem Sezer, Gülse Uğur


CCC Polkowice: Ana Filip (18), Danieelle Marie Robinson (11), Maria Conde Alcoldo (10), Weronika Gajda (9), Artemis Spanou (10), Miljana Bojovic (2), Denesha Stallworth (9), Monika Naczk


Periyotlar: 1.Periyot: 22-7 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 11-21 (Polkowice lehine) 3.Periyot: 12-17 (Polkowice lehine) 4.Periyot: 9-24 (Polkowice lehine)


Devre: 33-28 (Bellona Kayseri lehine)


5 Faul Alan: Luca Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol)

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