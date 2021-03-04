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Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 2.Hafta

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi 2.

Maçında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi'ne 69-42 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar üçüncü maçta bugün saat 12.30'da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


Salon: Ertuğrul Mete Spor Salonu


Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Aslı Koçak, Yunus Emre Alıcı


İstanbul Üniversitesi: Elif İlayda Kılıç 5, Bilge Zeynep Kılıç 13, Esra Can Yosmaoğlu 17, Melike Büyükbayrak 2, Ayşenaz Kurtuldum 10, Nazlı Talay, Esra Güvenç 1, Azra Türkoğlu 2, Sena Balkan 9, Ekin Taciroğlu 5, Öykü Sena Öktan 5, Sude Türkmen


Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar, Fatma Melis İplikçi, Feray Dalkılıç 6, Umay Keçeli 2, Derya Bayar 2, Kiraz Keleş 6, İlayda Derman 10, Nehir Biçer 2, Candan Eylül Dikmen 4, Cansu Çolakoğlu 10, Goncagül Kavak


Periyotlar


1.periyot: 14-12 (Bellona Kayseri lehine)


2.periyot: 11-17 (İstanbul Üniversitesi lehine)


3.periyot: 13-20 (İstanbul Üniversitesi lehine)


4.periyot: 4-20 (İstanbul Üniversitesi lehine)


Devre: 25-29

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