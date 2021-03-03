Basketbol Gençler Ligi Kızlar 1.Hafta

Müsabakayı Galatasaray farkla kazandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Garanti BBVA'nın sponsorluğunu üstlendiği Basketbol Gençler Ligi Kızlar kategorisi ilk hafta maçında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Ertuğrul Mete Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 21 sayı önde tamamlayan Galatasaray maçı da 36 sayı farkla kazandı.

Salon: Ertuğrul Mete

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Taylan Özgür Ülten, Fatih Oğuzhan

Galatasaray: Selen Uçak 2, Simge Tokmak 8, Helin Öztürk 11, Ceyda Conker 2, Beyza Muriç 6, Ece Yavaş 5, Melis Eroğlu 15, Gamze Nur Kiraz 6, Arifecan Vardar 16, Rüzgar Tansu 4, Berra Gülen 7, Berna Şahin 6

Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar 5, Fatma Melis İplikçi 2, Feray Dalkılıç 4, Umay Keçeli 2, Derya Bayar 2, Kiraz Keleş 14, İlayda Derman 9, Nehir Biçer 2, Candan Eylül Dikmen 12, Esma Eyşan Göksu, Goncagül Kavak

Periyotlar: 1.periyot: 19-12 (Galatasaray lehine) 2.periyot: 30-16 (Galatasaray lehine) 3.periyot: 20-16 (Galatasaray lehine) 4.periyot: 19-8 (Galatasaray lehine)

Devre: 49-28 (Galatasaray lehine)