Basketbol Heyecanı Başladı

Bir hafta boyunca Kayseri'de basketbol heyecanının zirveye ulaşacağı U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı.

Pazar günü final maçıyla sona erecek olan Şampiyonanın maçları Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, takımlara başarılar dilerken tüm basketbol severleri salonlara heyecan dolu müsabakaları izlemeye davet etti.