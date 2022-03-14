Basketbolda şampiyon belli oldu

Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu ile Ted Koleji Ortaokulu arasında kıran kıran mücadeleye sahne olan final müsabakasını İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit yakından takip etti. Basketbol Küçük Erkekler final müsabakasını kazanarak gruplara katılmaya hak kazanan takım ise Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu oldu. Büyük heyecana sahne olan final müsabakalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Okullar Arası müsabakaların ne kadar büyük heyecana sahne olduğunu bir kez daha yaşadık. Ailelerin heyecanı, coşkusu, görülmeye değerdi. Şampiyon olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol takımı sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.