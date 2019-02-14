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Basminton Analigde yarı finalde

Karaman’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında temsil eden Kayseri kız-erkek Badminton takımları Erkeklerde birinci kızlarda ise ikinci olarak Yarı Finale yükseldiler.

Karaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında temsil eden Kayseri kız-erkek Badminton takımları Erkeklerde birinci kızlarda ise ikinci olarak Yarı Finale yükseldiler.


Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Çeyrek Final müsabakaları 08 - 10 Şubat 2019 tarihleri arasında Karaman Yunus Emre Spor salonunda yapıldı.


12 erkek ve 12 kız takımından toplamda 120 sporcunun katıldığı Çeyrek Final müsabakalarında İlimizi temsil eden Kayseri erkek takımı grubunu birinci, kız takımı ise ikinci olarak tamamlayıp 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arsında Adana'da yapılacak olan Badminton Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; ANALİG Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazanan Badminton takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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