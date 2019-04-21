Batron Enerji A.Ş kurucu ortağı Yusuf Kaya, "Savunma sanayindeki batarya açığını kapatmaya çalışıyoruz"

Ş kurucu ortağı Yusuf Kaya, "Birçok firmanın ürettiği bomba imha robotları, mayın tarama robotları, insansız yer araçları ve insansız hava araçları gibi birçok örnek verebileceğim cihazlar için özel bataryalar tasarlıyoruz" dedib

Erciyes Teknopark ve TÜBİTAK 1512 desteğiyle kurulan Batron Enerji A.Ş kurucu ortaklarından Yusuf Kaya, geliştirdikleri batarya tasarım sistemlerinde kendilerine destek olan yatırım ağları ve yaptıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Geliştirdikleri bataryaların savunma sanayiinde de kullanıldığını söyleyen Batron Enerji A.Ş kurucu ortağı ve Elektronik Sistemler Tasarım Mühendisi Yusuf Kaya, “Şirketimiz, 2017 Ağustos ayında TÜBİTAK 1512 desteğiyle kuruldu. O günden bu yana hem endüstriyel alanda, hem de savunma sanayide birçok ürün teslim ettik müşterilerimize. Firmamızda, batarya sistemleri tasarlanmakta. Bunların üzerinde kullanılması zorunlu olan batarya üretim sistemleri geliştirmekteyiz. Bugüne kadar hem savunma sanayide hem de endüstriyel alanda birçok batarya teslimatı yaptık ve bunları yaparken aynı zamanda TÜBİTAK projesini de başarıyla tamamladık. Daha sonra yatırımcı görüşmelerine başladık. Görüşmeler, başarıyla sonuçlandı ve su anda şirketimiz Erciyes Teknopark bünyesindeki ERBAN Melek Yatırım Ağından ve İstanbul'dan TR ANGELS Melek Yatırım Ağından yatırım aldık. Şu anda da, bu yolda başarıyla devam etmekteyiz. Limitet olarak kurulan şirketimiz şu anda anonim şirketi olarak devam etmekte. Bundan sonraki hedeflerimiz de özelikle ihracat yapabilmek. Bu konuda özelikle İtalya, Hollanda ve Polonya'dan talepler alıyoruz ve görüşmelerimiz devam ediyor. Bu arada, bilinen birçok savunma sanayi şirketlerinin de tedarikçi listesine girdik ve şu an onlara da ürün yapmaya başladık. Tüm hızıyla çalışmalarımız devam ediyor ve çalışmalarımızı Erciyes Teknopark bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Teknopark bünyesinde gerçekten çok fazla çalışma var ve biz bundan çok fazla istifade ettik. Burada çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Batarya tasarımı ve üretimi noktasında büyük bir açık olduğunun altını çizen Yusuf Kaya,“Biz, batarya yönetim ve batarya tasarımcısı olarak özellikle savunma sanayideki cihazlara bataryalar üretiyoruz. Bu işi yapma nedenimiz ise, ülkemizde gerçekten batarya tasarımı alanında ciddi bir açık var. Cihaz tasarımcıları, kendi ürünlerine bile uygun batarya bulamıyorlar. Biz de gördüğümüz bu açıktan kaynaklı olarak böyle bir fikirle yola çıktık. Bu işe başladığımızdan beri birçok firmanın ürettiği bomba imha robotları, mayın tarama robotları, insansız yer araçları ve insansız hava araçları gibi birçok örnek verebileceğim cihazlar için özel bataryalar tasarlıyoruz. Bu alandaki ciddi eksikliği kapatmaya çalışıyoruz ve standart ürünlerin yanında müşterilerimize özel bataryalar tasarlıyoruz” ifadelerini kulandı.

Batron Enerji A.Ş kurucu ortağı Yusuf Kaya, özellikle üniversitedeki yeni girişimcileri desteklemek için birçok yatırım ağı olduğunu ve burada bir ekiple çalışma sürdürebileceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün alanlarda girişimciliği düşünen birçok kişiye, özellikle üniversitede devam ederken teknoloji geliştiren birimlere, firmalara ve Erciyes Teknopark gibi kurumlara yakın çalışmalarını tavsiye ediyorum. Fikirlerini hayata geçirebilecekleri özel platformları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu sayede fikirlerini tek başına hayata geçirmek yerine bir ekip kurabilirler ve gerçekten güzel bir ekiple de iyi işler çıkarabilirler. Ülkemizde girişimcilere ihtiyaç var ve bu girişimleri sonuçlandırabilecekleri ciddi destekler var”