Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapılacak

Bu kapsamda Malazgirt Caddesi ve Battalgazi Bulvarında 8 bin metrekarelik alanda çevre düzenleme çalışması yapılacak.

İlçe genelinde yeni yol, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarına devam edileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çalışmalarımız program doğrultusunda ilçemizin ihtiyaç duyulan bölgelerinde devam ediyor. Ulaşım yatırımlarımız sadece araç trafiğini kapsamıyor. Çalışmalarımızın tamamı, halkımızın gerek yaya, gerek bisiklet, gerekse de araçları ile daha rahat dolaşmaları, parklanma sorunu yaşamamaları için yapılan işler. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için ulaşımdan alt yapıya 58 mahallenin tamamında çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapısı yenilenen güzergâhlarda kilitli parke ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun için ihtiyaç olan yerlerde çevre düzenleme çalışmalarına başlayacağız. Kullanıma veya alt yapı çalışmalarına bağlı olarak bozulan asfalt ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek. Battalgazi Bulvarı ve Malazgirt Caddesi'nde otopark önemli çünkü yerleşim alanları her gün artmaktadır.” dedi.