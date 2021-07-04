Battalgazi Bulvarında sona doğru

Battalgazi Bulvarı'nda, 3 kilometrelik 1. etabı tamamlanarak 2. Etapta çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu çevresinin pırıl pırıl, yeşil alan içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış, kaldırım ve yolları ile konforlu bir yolun yakında hizmete açılacağını söyleyerek, “Mahallelerimizde mevcut yolları düzenliyor ve alternatif yol güzergahları açarak ilçemizde trafiği rahatlatıyoruz. İhtiyaç duyulan yerlere yeni yollar yapılarak yollara güzel bir görünüm sağlıyor vatandaşlara yeni yollar kazandırmak için çalışıyoruz. Battalgazi Mahallesi'nde 3 kilometrelik yol akışını bitirdik şimdi yolun diğer tarafı olan diğer 3 kilometrelik yola başladık. Eski asfaltı freze haline getirerek geri dönüştürüyoruz. Bunu da başka yollarda kullanıyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'ndan önce de bu aksı bitirmek istiyoruz. Battalgazi Mahallesi Selçuklu, Danişment ve Osmanlı Mahallemize ana ulaşım aksı. Çok önemli bir yol. Bunun için ekstra güzellikler yapıyoruz. Bu yolda sağlı sollu yeni otoparklar ve daha yeşil ağaçlandırılmış bir yol ortaya çıkacak. Allah kaza bela vermesin. Bittiğinde daha konforlu ve nitelikli yeni bir yolu hizmete sunmuş olacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.