Battalgazi ve Esenyurt mahallelerinde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü şantiye alanı oldu

Her Cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu bölgelerde yapılması gerekenleri cuma günü planlayarak pazartesi günleri bölgede temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimlerimiz ortak çalışma yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yaptığımız iki mahallemizde bugün çalışmalara başladık. Öncelikle yaya yolları, asfalt yenileme ve parklarda bakım çalışması yapılıyor. Boş arazilerdeki ve arsalarda otlar temizleniyor. Çocuk oyun aletleri onarılıyor. Belediye ekiplerimizle, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışma gerçekleştireceğiz. Parklar, yollar, sosyal tesisler gibi birçok hizmeti yaparken ilçemizin temizlik ve bakım hizmetlerini de aksatmıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı rahat ettirmenin mücadelesini veriyoruz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.