Battalgazi yenileniyor, çehresi değişiyor

Mustafa Palancıoğlu, depreme dayanıklı konforlu binaları ve çevre düzenlemesi ile bambaşka bir mahalle olacak Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm projesini yerinde inceledi.

Melikgazi Belediyesi olarak güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla birlikte kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş çevreye sahip yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede yapımı devam Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projemizi yerinde inceledik. 2022 yılı ocak ayında başlayan Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Alanda toplam 23 blok 864 adet 2+1 ve 3+1 konutların yapımını planlamaktayız. Blokların en kısa zamanda tamamlanması için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Depremle ilgili her türlü alt yapı hazırlandı. C-35 beton ile depreme dayanıklı binalar yapacağız. Kayseri şehir merkezine burası çok yakın. Hızlı bir şekilde bitecek ve vatandaşlarımıza hizmet edecek. Mesai arkadaşlarıma ve müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çalışmalarımız devam edecek. Yakında bu alan konforlu binaları ve çevre düzenlemesi ile bambaşka olacak. İnşallah yeni depreme dayanıklı bloklarımızı tamamlayıp hak sahiplerimize sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.