Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Kentsel Dönüşümde marka projelere imza atan Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde 23 blok, 1000 dairelik 2. etap çalışmaları için yıkım çalışmalarına start verdi.

Uyum içerisinde, hak sahiplerini mağdur etmeden referans bir dönüşüm çalışması yaptıklarını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Battalgazi Mahallesi'nde 1. Etap kentsel dönüşüm çalışması tamamlandı ve binlerce vatandaşımız orada yeni bir mahalle oluşturdu. Memnuniyet çok yüksek. Şimdi yıkımına başlayacağımız yer 2. Etap. Burada 23 blok, 1000 daireden oluşan alanda yeni kentsel dönüşüm çalışması Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayında imzalanmıştı. Destekleriyle bizlere güç veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde böyle bir projeyi başlatmak hem belediyemiz açısından hem Bakanlık açısından vatandaşımızın yükünü almaktı. Bu yükü alma da bize yardımcı oldular teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyük emek ve özveri ile büyük bir dönüşüm çalışması başlattıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Dönüşüm için bugün 14 yıkılıyor. Yüzde 85 oranında anlaşma sağlandı. Burada vatandaşlarımızla uyum içinde el ele veriyoruz ve bu yıkımları yapıyoruz. Kavga gürültü olmadan hayır dua alarak bu işlerimizi yapıyoruz. Şu anda buradaki proje maliyeti yaklaşık 700 milyon TL. Parklar, tesisler, yol çalışmaları derken bu maliyet daha da artacak. Dolayısıyla 1000 daireden oluşan büyük bir kentsel dönüşümü başlatıyoruz Allah hayırlı mübarek etsin, kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin” diye konuştu.