Bayanlar Boks Kayseri İl Şampiyonası

17-18, 15-16 ve 13-14 yaş grubundan 40 sporcunun katılacağı il şampiyonası hakkında bilgiler veren Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme, ”Buradaki kızlarımız, boks sporuna kadınların yönlenmesine öncü olacaklar” dedi.

Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Tesislerinde gerçekleşen şampiyonada kadın sporcular Türkiye şampiyonası için kıyasıya mücadele ettiler. İl şampiyonasında başarılı olan sporcular 27 Ocak - 2 Şubat arasında Çankırı'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.

İlerde milli sporcu olarak Türkiye'yi dünyada temsil etmek istediğini söyleyen 15 yaşındaki sporcu Meryem, “Boks sporuna merakım vardı ve arada sırada maçları izliyordum. Çevremden yapan kimse yoktu ve daha sonra babam beni çalıştığı yere götürdü ve orada antrenörümle tanıştım. Çalışmayı hiç bırakmadım ve ortalama 3 senedir boks ile iç içeyim. 2019 yılında Kayseri birinciliğim var ve Türkiye Şampiyonasında üçüncülü maçına çıktım daha sonra. Burada olduğum için heyecanlıyım ve kadın olarak bu sporu yapmaktan gurur duyuyorum. Boksun cinsiyeti yok kadınlar da erkekler de yapabilir ve ben kadın olarak yaptığım için gurur duyuyorum. Milli sporcu olup, diğer ülkelerde bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum” dedi

14 yaşındaki Türkiye Şampiyonu Hikmet Gül Türkmen ise, “Babam önceden boks yapmış ve benim de bu spora yönlenmemi sağladı. Ben spora başladıktan sonra sevdim ve devam etmek istedim. Türkiye şampiyonluğum, Kayseri şampiyonluğum ve Avrupa dördüncülüğüm var. Ben bir kadın olarak bu sporda olduğum için, kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki boksör Yağmur Tayyar, boksun eğlenceli ve kadınların kendilerini savunmada ihtiaçları olacak bir spor olduğunu söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme, şampiyona için gelen kız çocuklarının diğer kadınların boks sporuna yönelmelerinde öncü olacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şu anda yapılan müsabakalar genç bayanlar, yıldız bayanlar ve üst minik bayanların Kayseri İl Şampiyonası. Buradan dereceye giren sporcularımızı 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Çankırı'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonalarında şehrimizi temsil etmeleri yönünde müsabakalar için göndereceğiz. 17-18, 15-16 ve 13-14 yaş grubunda totalde 40 sporcu katılıyor. Kayseri için bu sayı yeterli değil ama bu kadın sporcularımızın boks sporuna yönlenmelerini bir başlangıç olarak düşünürsek, katılımın artacağını düşünüyorum. İnşallah aileleri ve kız çocuklarını sosyal aktivite yönünden faydalanabilecekleri bu sağlıklı ortama davet ediyoruz ve genç kızlarımızı bu yönde yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz.”