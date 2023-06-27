Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Kayseri'de Kurban Bayramı arefesinde, şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi.

Kartal Şehitliği'ne yapılan ziyarete Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Önceki Dönem Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitler için dua ederek bayramlaştıklarını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bir bayrama daha milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kavuştuk. Bugün Arefe Günü, bizim en büyük minnet borcumuz olan, en büyük teşekkür borcumuz olan, bizler için canlarını feda eden, bu memleket, bu millet birlik beraberlik, mutlu ve ferah içerisinde yaşasın diye canlarını feda eden yiğitlerimize, şehitlerimize minnet borcumuzu ödemek için bugün buradayız. Ailelerimizle, şehitlerimizin başında gelip dua eden, onlarla bayramlaşan ailelerimizle bayramlaşma fırsatı bulduk. Şehitlerimize dualar ettik. Onlara çok şey borçluyuz. Özellikle Kayseri Türkiye'nin her yerinde şehitler vermiş bir memleket. Türkiye'de nerede bir acı varsa, nerede bir memleket meselesi varsa Kayserili yiğitler oralarda. Şimdi onların aileleriyle onların hayır duasını almak için buradayız. Bugün bayram önündeyiz. Bir tarafımız buruk çünkü yaşadığımız acıdan dolayı ama yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Daha güçlüyüz. Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, “Kurban Bayramı'nın gelmesinden dolayı bir mutluluk daha yaşamaktayız. Yine Arefe Günü'nde bütün şehit ailelerimizle birlikte canı pahasına mücadele ederken bizler için şahadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi burada yad etmek, onları dualarla anmak için şehitlikteyiz. Bütün şehit ailelerimizin, gazilerimizin, gazi yakınlarımızın, yurt içinde ve yurtdışında görev yapan bütün personelimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyarette şehit kabirlerine protokol üyeleri tarafından çiçek bırakıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar edildi.