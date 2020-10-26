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Bayram Bektaş, Yerköy Alt yapısını ziyaret etti

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret etti.


Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Yerköyspor Futbol Akademisi antrenmanına sürpriz yaptı.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, Yerköyspor antrenörleri, yöneticileri ve sporcular ile bir araya gelen Bayram Bektaş fikir alışverişinde bulundu.


Yerköyspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş Yahyalı Yerköy Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Yahyalı İlçe Stadı'nda çalışmalarını aralıksız sürdüren Yerköy Futbol Akademisi sporcuları ile yakından ilgilenen Bayram Bektaş, Futbol Akademisi hakkında yöneticilerden bilgi aldı” denildi.

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