Bayram ihtiyaçlarının adresi; Köşk Sosyete Pazarı

Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip olan ve 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan Köşk Sosyete Pazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bütün önlemlerin alındığı sosyete pazarında vatandaşlar, bayramlık ihtiyaçlarının hepsini karşılayabilecek.

Köşk Sosyete Pazarı Köy Pazarı Gıda Mühendisi Fatma Zennecioğlu , “Pazarımız normalde Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açıktır. Bayram dolayısıyla Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de ekstra açıyoruz. Perşembeden Perşembeye 7 gün boyunca halkımıza hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız çikolata, şekerleme, lokum ve draje ihtiyaçlarını ve kahve çeşitlerini buradan karşılayabilirler. Ayrıca restoran kısımlarımızda tatlı ve tuzlu kurabiyeler, sıcak ev yemekleri, ızgara çeşitleri, her türlü gözleme çeşitlerini buradan karşılayabilirler. Alışverişlerini yaptıktan sonra restoranlarımıza oturup dinlenebilirler. Buradaki restoranlarımızın hepsinin işletme kayıt belgesi vardır ve personelimiz hijyen eğitimi almıştır. Tarım Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla denetime tabi tutulmaktayız. Müşterilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilirler. Buraya gelen müşterilerimiz gıda ihtiyaçlarını köy pazarım katından karşılayıp, pazarımızın diğer bölümlerinden de A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirler” ifadelerini kullandı.