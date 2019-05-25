Bayram tatili öncesi otobüs yetkilileri bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce otobüs yetkili ve sahipleriyle bayram öncesi trafik kazalarını en aza indirilmesi için toplantı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Er Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Dere, Jandarma Albay Gökhan Tatar ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu ve taşımacılık yapan otobüs yetkilileri katıldı. Toplu ulaşımın merkezinde yer alan şehir ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, özellikle 2019 yılı Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle artan yolcu ve sefer sayılarından dolayı alınan trafik tedbirleri ile ilgili olarak Tafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu sunum eşliğinde bilgiler verdi. Düzenlenen toplantıda alınan kararlar ise şöyle;

İlgili tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılması, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerinin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmaması, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmalarının engellenmesi, firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, sefere çıkış sırasında şoför ve yolcuların emniyet kemeri takmaları yönünde tavizsiz olmaları, hosteslerin bu uyarıları seyahat süresince daha sık yapmaları ve bu durumu muhafaza etmeleri, sürücü seçiminde titiz davranılması, yeterince uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş teknikleri bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, şoförlerin hava ve yol koşullarını bilmedikleri güzergahlara gönderilmemesi, otobüslerin sefer öncesinde veya haftada bir kez uygun lastik kullanımı başta olmak üzere araç ve sürücülerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi, iç denetimler yapılması, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin gözardı edilmemesi, 10 numara yap olarak tabir edilen uygun olmayan yakıtları araçlarında kullanmamaları, başta terminaller ve otogarlarda olmak üzere mevzuatta öngörülen hususlar açısından otobüslerin yol kontrol noktalarında veya şok uygulamalar yoluyla etkin bir şekilde denetlenmesi, ek tedbir olarak trafik kazalarının azaltılması kararları alındı.