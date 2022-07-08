Bayramda 4 gün ulaşım ücretsiz

Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca belediye otobüsleri, tramvaylar ve özel halk otobüslerinde kent içi toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Kentte gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Kurban Bayramı boyunca şehir içinde rahat bir şekilde bayramlaşma ziyaretleri yapabilmeleri için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerinin aksatmadan sürdürüleceğini vurguladı. Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca toplu taşım araçlarının ücretsiz olacağını ifade ederek, “Bayram süresince hemşehrilerimiz sadece belediye otobüsü ve tramvay değil özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesile ile tüm İslam Âlemi'nin Kurban Bayramı'nı bir kere daha kutluyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ücretsiz ulaşım uygulamasının Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 12 Temmuz Salı günü saat 23.59'da sona ereceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, vatandaşların bayram boyunca toplu ulaşım kartlarını kullanarak ulaşımdan ücretsiz şekilde faydalanabileceğini söyledi.