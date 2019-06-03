Bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

2 yıl önce başlattığı Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Kocasinan Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da Sosyal Market ve İkinci El Mağazası uygulamalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüreğine dokundu.

Yardımsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak alan el ile veren eli buluşturan ve 2 yılda 78 bin 652 ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi sayesinde bayram öncesi yine tatlı bir heyecan yaşandı. Vatandaşlar tarafından güzel bir hizmet olarak takdir toplayan projenin uygulandığıSosyal Market ile İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, mağazadan alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçerek, ücretsiz alışveriş keyfi yaşadı.

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan ve ‘insan odaklı hizmet' anlayışı ile takdir toplayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, “İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere, pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Uygulamamızla özellikle Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi olan vatandaşların bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarınıkarşılıyoruz. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Halka hizmet; Hakka hizmet' anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.